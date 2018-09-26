Пропавшего без вести пермяка нашли под Екатеринбургом
Жителя Перми, который исчез 4 месяца назад и все это время считался пропавшим без вести, нашли в Свердловской области. Как сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", мужчина был обнаружен в поселке Полевой. Сотрудники полиции связались с супругой мужчины. До приезда родных за пенсионером присматривала семья из Екатеринбурга. В настоящее время родственники забрали мужчину домой.
"Добровольцы работают именно за такие моменты счастья. Когда кажется, что времени прошло слишком много и надеяться уже не на что, случается невозможное - и муж, и отец возвращается домой!", - написали волонтеры отряда "Лиза Алерт" на своей страничке в социальных сетях.
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