Пропавшего без вести пермяка нашли под Екатеринбургом

Жителя Перми, который исчез 4 месяца назад и все это время считался пропавшим без вести, нашли в Свердловской области. Как сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", мужчина был обнаружен в поселке Полевой. Сотрудники полиции связались с супругой мужчины. До приезда родных за пенсионером присматривала семья из Екатеринбурга. В настоящее время родственники забрали мужчину домой.

"Добровольцы работают именно за такие моменты счастья. Когда кажется, что времени прошло слишком много и надеяться уже не на что, случается невозможное - и муж, и отец возвращается домой!", - написали волонтеры отряда "Лиза Алерт" на своей страничке в социальных сетях.