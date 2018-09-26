Пермь. Новости культуры 25.09.2018
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- В Перми отметили 1723 дня до трехсотлетия города. Число не круглое, но символичное. 1723 год - год основания города. Основным местом для торжеств стала пермская набережная.
- В Перми открыли памятный бюст к 100-летию легендарного хирурга Евгения Антоновича Вагнера .
- Пермь присоединилась к всероссийскому Дню пиццы.
- Организаторы Дягилев-феста выпустили ролик с танцующими на улицах города пермяками. В этом видео под джазовые ритмы 20-30-х годов на улицах города двигаются около 50 человек.
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