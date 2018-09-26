В Перми изъяты китайские подделки
Сумки, рюкзаки, кроссовки якобы известных брендов изъяли на так называемом китайском рынке в Перми. В полицию с заявлением обратились жители Дзержинского района. В итоге из незаконного оборота изъята продукция с логотипами «Найк», «Адидас» и т.д. В отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях. Товар отправлен на экспертизу.
Алексей Лобачёв, начальник ОИАЗ УМВД России по г. Перми: "Проверено четыре торговых объекта, было изъято порядка 260 единиц контрафактной продукции на сумму 200 тысяч рублей. По выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях, проводится административное расследование".
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