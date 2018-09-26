Выставке «Русское Бедное» исполнилось 10 лет

То, что тогда воспринималось скептически, часто с усмешкой - теперь вспоминают с ностальгией. Ровно десять лет прошло с открытия в Перми нашумевшей выставки "Русское бедное", той, что открыла время современного искусства в Перми, время споров, красных человечков и пермских "Белых ночей".

Исходные материалы - резина и проволока, как итог - череп, который увидели пермяки десять лет назад. По задумке автора Владимира Козина - ответ британцу Дэмиену Хёрсту, с его бриллиантовым черепом.

- Художник - профессиональный скульптор, он выполнил каркас, на который уже укреплены куски вот этой резины.

Выставка «Русское Бедное» 10 лет назад стала отправной точкой для того, чтобы о Перми и современном искусстве заговорили серьёзно и надолго - дальше были «Белые ночи» и Красные человечки, гигантские буквы, масса споров и обсуждений.

Наиля Аллахвердиева, арт-директор Музея современного искусства PERMM: «Русское Бедное» - это, наверное, как вспышка большого взрыва, которая энергией зарядила весь последующий процесс".

В сентябре 2008 выставка объединила под одной крышей произведения десятков авторов со всей России. Часть их сейчас в фондах Пермского музея современного искусства - регулярно колесит по стране и краю.

Наталья Суркова, главный хранитель Музея современного искусства PERMM: "Больше всего выставки посещают дети, им интересно смотреть, из чего это, как это сделано".

Тогда, в день открытия, используя подручные материалы, мы придумали небольшой арт-объект, что сохранилось в телевизионном архиве - из дуршлага получился некий урбанистический ёж, ёж-мусорщик, житель большого города. Импровизацию к открытию оценил один из участников выставки, художник Николай Полисский, создатель огромной буквы П. То, что начиналось как шутка, вполне могло стать претендентом на участие в подобных экспозициях.

Спустя десять лет, кроме тех впечатлений, напоминания о выставке - сумка, а в ней, тот самый ёж, правда, уже без глаз и иголок, и пригождается сейчас больше на кухне. Однако, учитывая прошлый опыт, немного находчивости, и он снова сможет встать в ряды совриска.

А ряды эти пополняются ежегодно, что подтверждает собой Музей современного искусства. Экспонаты «Русского Бедного», которые есть сейчас в музее - точно также периодически выставляются и на пермской площадке. Сейчас здесь время выставки «Имя Рек», но вполне вероятно, что скоро посетители вновь увидят и библиотеку Пиноккио, деревянные цветы, или тот самый череп из резины и металла.