В Перми из-за запаха газа эвакуировали воспитанников детсада

В Перми накануне эвакуировали воспитанников детского сада № 92 в Свердловском районе. На прогулке воспитатель почувствовал запах газа и сообщил об этом заведующей. Было принято решение вывести 211 детей, более 30 сотрудников. Утечки обнаружено не было, дети вернулись в помещение.