В Перми из-за запаха газа эвакуировали воспитанников детсада
В Перми накануне эвакуировали воспитанников детского сада № 92 в Свердловском районе. На прогулке воспитатель почувствовал запах газа и сообщил об этом заведующей. Было принято решение вывести 211 детей, более 30 сотрудников. Утечки обнаружено не было, дети вернулись в помещение.
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