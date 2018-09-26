В Перми пройдет фестиваль скандинавской ходьбы
Пермяков приглашают принять участие в фестивале скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка». Пройдет он в Перми 13 октября на стадионе «Локомотив». Испытать свои силы можно будет на дистанциях в 3 и 6 километров. Участие в соревнованиях может принять любой желающий. Время на то, чтобы поближе познакомиться с этим видом спорта и подготовиться, есть. В каждом районе уже начали проходить бесплатные тренировки. Причем если у вас нет палок, которые необходимы при скандинавской ходьбе, их выдаст тренер. Узнать обо всем подробно можно на сайте умныйспорт.рф.
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