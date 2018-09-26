В Перми создали прецедент - одно из решений распространенной проблемы, когда собственник одной территории загораживают проезд для других. Речь о судьбе участка дороги, которая проходит в микрорайоне Владимирский по улице Коломенской. На прошлой неделе жильцы 32-го дома были удивлены появлению большого бетонного забора, который перегородил единственный подъезд к пяти многоквартирным домам. Так владелец земли решил огородить свою собственность.

Ярослав Дончак, житель дома: "Это что за крепость здесь будет. Где вы видели среди домов такую крепость строить?".

Проблему решили совместно. Вначале сам владелец земельного участка отсыпал гравием десять метров дороги в объезд, затем администрация Свердловского района отправила сюда 45 кубометров асфальтобетонной крошки. На месте прошло выездное заседание КЧС района, и здесь же было принято решение создать публичный сервитут, то есть право «ограниченного» пользования чужим земельным участком, поскольку все документы у владельца участка в порядке.

Олег Шашмурин, собственник земельного участка: "Уведомил администрацию, что строго в границах участка будет установлен забор, на что администрация сказала - ваш земельный участок, что хотите на нем, то и делайте. На сегодняшний день данный забор стоит строго в границах участка, на частной территории и, соответственно, никаких прав третьих лиц мы не нарушаем".