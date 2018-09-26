В Перми заработал прокат уникальной медтехники для тяжелобольных детей

Для поддержания жизни и здоровья детей с непростой судьбой в Перми волонтеры запустили уникальный для России проект - бесплатного проката уникальной медицинской техники. Возможность эту обеспечили пожертвования людей и грант президента страны.

Отличные отметки в дневнике в этом году особая гордость Лизы Беляевой. С 1 сентября девочка перешла с домашнего обучения в обычную школу. Каждое утро во дворе дома ее встречает специально оборудованный автомобиль и его водитель Владимир Валентинович, который уже стал для школьницы близким другом.

Лиза Беляева: "Это невероятный человек, я очень его полюбила уже за две недели! Меня встречает с улыбкой, все время он шутит! Владимир Валентинович, если вы смотрите, передаю Вам привет!".

Чтобы Лиза и дальше смогла ездить на уроки, ей необходимо следить за уровнем кислорода в крови. Раньше его измерял педиатр - всего 1 раз в месяц. Теперь у девочки есть собственный портативный прибор и стационарный, который будет контролировать дыхание во сне.

Дмитрий Сибиряков, врач выездной паллиативной службы: "Это дорогостоящее оборудование, среднестатистическая семья его себе позволить не может. А прокат позволит обеспечить детей оборудованием именно тогда, когда оно им потребуется".

Для тяжелобольных детей в Перми открылся первый в России бесплатный прокат высокотехнологичного оборудования. Это стало реальным благодаря пожертвованиям в «ДедМорозим» и выигранному фондом президентскому гранту.

Медицинское оборудование уже закуплено - в штабе «ДедМорозим» больше 100 приборов. Чтобы прокат работал регулярно, необходимы расходные материалы - а это примерно 15 млн рублей в год.

В Пермском крае более 450 детей нуждаются в паллиативной помощи. Поучаствовать в их судьбе может каждый - подробности можно узнать на сайте «ДедМорозим».

Мария Баженова, координатор проекта «Больше жизни» фонда «ДедМорозим»: "Дети, зависимые от оборудования, могут находиться не в реанимации, не в больнице месяцами, а иногда годами, а вернуться домой, к родителям, братьям, сестрам, игрушкам".