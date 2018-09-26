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Cherchez la femme: В полиции назвали причину перестрелки в Березниках
В полиции прокомментировали обстоятельства конфликта, который случился в одном из супермаркетов Березников. Вечером 21 сентября здесь раздались выстрелы, а началось все с конфликта между группами покупателей. На кадрах заметно, что в потасовке участвует мужчина, женщина и ребенок с одной стороны, и несколько молодых человек с другой. После нескольких минут рукопашной, мужчина выхватил травматический пистолет, и произвел несколько выстрелов в одного из оппонентов. В полиции назвали причину ссоры - ей стало замечание, которое женщина сделала одному из молодых людей.
Владимир Васенин, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Пермскому краю: "Характерно, что конфликт произошел из-за того, что женщина сделала замечание одному из мужчин, который длительное время выбирал товар. В результате конфликта мужчина получил травму, ему было назначено амбулаторное лечение. В настоящий момент сотрудниками полиции все личности установлены. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".
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