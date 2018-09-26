Когда в квартиры пермяков придет тепло?

Наступает похолодание, и власти всерьез озаботились подачей тепла в жилые дома. Официально отопительный сезон в Перми стартовал еще 20 сентября, но касалось это социальных объектов. Пермская городская дума рассматривала готовность жилого фонда.

В отчетах готовность 100-процентная. Остается дождаться только заполнения системы.

По правилам отопительный сезон в жилых домах начинается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже +8 градусов. И судя по всему, ждать осталось недолго.

По традиции, не дожидаясь холодов, отопительный сезон в социальных учреждениях в этом году начинается с 20 сентября. И тема «Теплота» в кабинете физики сегодня особенно актуальна.

49-я пермская школа в числе 80% социальных учреждений, в которых уже запущено тепло. И пусть температура радиаторов пока не отличается от атмосферного воздуха, все дело в автоматике.

Владимир Миллер, директор школы №49 г. Перми: "На сегодняшний день автоматика отрегулирована таким образом, чтобы температура была комфортной для образовательного процесса".

«Бабье лето» заканчивается, к выходным возможны заморозки. В ближайшие несколько дней все школы, детские сады и больницы должны быть с горячими батареями.

Павел Смирнов, начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "С пятницы по субботу в дневные часы температура воздуха не превысит +10 градусов и среднесуточная температура через +8 наконец-то уверено перешагнет".

Запуск тепла подробно обсуждали на заседании Пермской городской думы. Сергей Романов рассказал обо всех особенностях подготовки этого года. Тема актуальная для каждого депутата.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Традиционно будет работать горячая линия, традиционно каждый депутат в своем депутатском округе через своих общественников и помощников будет мониторить ситуацию. И конечно, она не может не радовать, если то, что мы сегодня заслушали, практически будет реализовано в рамках запуска тепла - это будет прочная пятерка всей команде, которая осуществляла эту подготовительную работу".