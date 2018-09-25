Театр «Балет Евгения Панфилова» открывает творческий сезон. На прошлой неделе танцоры вместе с хореографом из Оксфорда работали над созданием балета «Плазма». За кротчайший срок артисты балета смогли сделать невозможное - выучить и запомнить очень насыщенную и сложную хореографию английской танцовщицы, которая в своей постановке обратилась к проблемам, которые окружают нас ежедневно, а также попыталась показать тот бешеный ритм, в котором живёт человек в 21 веке.