«Пермский балет»: история бренда в черно-белых фотографиях

Пермский театр оперы и балета совместно с продюсерским центром «Траектория» выпустил фотоальбом, посвященный истории Пермского балета. Он составлен из работ фотохудожника Юрия Силина. Черно-белые снимки возвращают зрителей в «золотой век» Пермского балета, рассказывают о знаковых фигурах и важнейших постановках 1960-1980-х. Один из непосредственных героев этого альбома Виталий Дубровин. Сейчас он руководитель балетной труппы, а в то время именно он был ведущим солистом в Пермском театре оперы и балета.

Галина Силина, художник-оформитель, экскурсовод Пермского театра оперы и балета: "Фотографировать было действительно очень сложно. Как сказал Виталий Иванович, нужно было знать, чтобы была правильно поставлена пяточка, чтобы правильный был поворот головы. Это настолько все сложно, все эти моменты обязательно нужно было знать".