Полицейские подарили новорожденной автолюльку
Полицейские, которые на минувшей неделе сопроводили рожавшую женщину в роддом, приехали на выписку новорожденной девочки.
19 сентября пермяк вез беременную супругу, у которой начались схватки. Машина попала в пробку, тогда мужчина обратился к сотрудникам ГИБДД. С проблесковыми маячками они доставили семью в роддом за полчаса до появления дочери. В выходные маму с малышкой выписали. Кроме счастливого отца их встретили знакомые полицейские и подарили автолюльку.
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