Полицейские подарили новорожденной автолюльку

Полицейские, которые на минувшей неделе сопроводили рожавшую женщину в роддом, приехали на выписку новорожденной девочки.

19 сентября пермяк вез беременную супругу, у которой начались схватки. Машина попала в пробку, тогда мужчина обратился к сотрудникам ГИБДД. С проблесковыми маячками они доставили семью в роддом за полчаса до появления дочери. В выходные маму с малышкой выписали. Кроме счастливого отца их встретили знакомые полицейские и подарили автолюльку.