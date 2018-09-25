Сдай батарейку – спаси ёжика
В Перми стартовала акция «Сдай батарейку – спаси ежика». В рамках проекта до 30 сентября будут установлены специальные контейнеры для сбора старых аккумуляторных элементов. Цель – привлечь внимание к экологической проблеме. Для наглядности ученые подсчитали, что одна батарейка может отравить пространство, на котором растут 2 дерева, живет один еж, два крота и несколько тысяч дождевых червей.
Батарейки можно сдать и вне проекта, их принимают как минимум три организации на улицах Монастырской, Гайдара и Куйбышева.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Молоко коровье пьем на здоровье
Осенний призыв: 3 тысячи пермяков встанут в строй
Суд вынес приговор организатору банды лжегазовиков
К 100-летию Евгения Вагнера: Память жива делами
Очередное ДТП с участием лося случилось возле Краснокамска
Пермские депутаты обсудили начало отопительного сезона
Пермь присоединилась к всероссийскому Дню пиццы
Пермь. Новости культуры 24.09.2018
Семейные фермы поддержат грантами
Пермские корабелы построили торпедный катер образца ВОВ
Добавить комментарий: