Сдай батарейку – спаси ёжика

В Перми стартовала акция «Сдай батарейку – спаси ежика». В рамках проекта до 30 сентября будут установлены специальные контейнеры для сбора старых аккумуляторных элементов. Цель – привлечь внимание к экологической проблеме. Для наглядности ученые подсчитали, что одна батарейка может отравить пространство, на котором растут 2 дерева, живет один еж, два крота и несколько тысяч дождевых червей.

Батарейки можно сдать и вне проекта, их принимают как минимум три организации на улицах Монастырской, Гайдара и Куйбышева.