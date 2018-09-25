Молоко коровье пьем на здоровье
Фермеры Прикамья приступили к последнему этапу уборки зерновых. Как заявлено, сейчас уже скосили больше 60 процентов пшеницы и овса. Как все это влияет на качество молочных продуктов, в Верещагинском районе узнавала Марина Печенова.
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