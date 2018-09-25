Осенний призыв: 3 тысячи пермяков встанут в строй

В рамках осенней призывной кампании в Прикамье начались инструкторско- методические сборы для военных комиссаров, работающих в территориях региона. В течение двух дней с председателями призывной комиссии, врачами, заместителями будут работать краевые специалисты. Здесь же были подведены итоги весенней призывной компании - региону удалось выполнить план генерального штаба, в ряды вооруженных сил было призвано 2 800 человек. Планы на эту призывную кампанию - 3 тысячи 200 человек, больше половины призывников отправится служить в Восточный военный округ, остальные - в Центральный и Западный округа.