Осенний призыв: 3 тысячи пермяков встанут в строй
В рамках осенней призывной кампании в Прикамье начались инструкторско- методические сборы для военных комиссаров, работающих в территориях региона. В течение двух дней с председателями призывной комиссии, врачами, заместителями будут работать краевые специалисты. Здесь же были подведены итоги весенней призывной компании - региону удалось выполнить план генерального штаба, в ряды вооруженных сил было призвано 2 800 человек. Планы на эту призывную кампанию - 3 тысячи 200 человек, больше половины призывников отправится служить в Восточный военный округ, остальные - в Центральный и Западный округа.
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