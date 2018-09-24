Большой флешмоб: Пермяки станцевали чарльстон

Одна из школ танцев совместно с кураторами "Дягилевского фестиваля" выпустила ролик, где под ритмы Парижа 50-х годов на улицах Перми двигаются около 50 человек. Горожане танцевали в сквере перед Оперным театром, возле Театра-Театра, у деревянного арт-объекта «П» и на набережной. Флешмоб стал частью международной акции, в рамках которой участники танцуют чарльстон на улицах городов всего мира и выкладывают видео на официальном сайте проекта.