Эхо тоталитаризма: В музее «Пермь-36» открылась выставка Рудольфа Веденеева

В мемориальном комплексе "Пермь 36" под Чусовым открылась уникальная выставка, посвященная памяти пермского скульптора Рудольфа Веденеева. В его творческом наследии немало штрихов о тоталитаризме и политических репрессиях.

«По небу полуночи ангел летел» - заглавная работа первой посмертной выставки скульптора и художника Рудольфа Веденеева. На ней изображён теряющийся в позёмке и снежной дымке большой этап, а в верхнем левом углу – осеняющий ангел. Сам автор называл картину «Ангел этапа».

Юрий Лапшин, член Союза художников России, живописец, график, отмечает: "Все то,что на этих стенах, - это тончайшее восприятие того, о чем художник здесь рассказал. Несмотря на то,что все это расположено на серых плоскостях, каждая работа излучает свой свет".

Всего для создания экспозиций семья Рудольфа Веденеева передала чуть больше 20 работ. Среди них скульптура - например, бюст Варлама Шаламова, живопись разных лет творчества и личные вещи художника - этюдник, кисти, палитры, студенческий билет. Университет Рудольф Борисович не окончил, в 1970 году на него завели Пермское диссидентское дело за распространение запрещённой литературы, содержащей нарекания советского строя, так называемого «Завещания Ленина», и официально осудили на 3 года.

Свой долг художника Рудольф Веденеев видел в сохранении памяти. Всю жизнь он работал над темой политического террора.

Наби Балаев, философ, культурный деятель: "Меня интересовал его язык, поиск, форма, художственаня форма выражения, то,что видит художник,чего не видит философ, как он видит своих коллег художников, как он видит жертв".

В каждой работе Веденеева прослеживаются боль и сопереживание, навеянные эмоционально сложными поездками на Колыму, Чукотку и Соловки. Выставка в музее "Пермь- 36" будет работать до конца 2018 года.