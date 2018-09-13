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В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

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ветер

Местами по краю ожидается ветер с порывами до 21 метра в секунду, дождь. МЧС Прикамья разослано штормовое предупреждение. За краткосрочным прогнозом обратимся к нашему постоянному консультанту в вопросах погоды Андрею Шихову из ГИС Центра классического университета.

"Погоду определяет активный антициклон, который перемещается по северу европейской территории России, наиболее существенные осадки наблюдаются на севере края, сильные дожди были уже ночью. По югу пока без осадков, по самым южным районам края температура может подниматься до 22 градусов. Холодный фронт подойдет вечером. Предварительно, именно к югу от Перми ожидаются наиболее сильные порывы ветра. Не исключены грозы. Поскольку скорость ветра большая не только у земли, на высотах она будет еще больше, поэтому могут быть шквалистые порывы выше 20 метров в секунду. Фоновая скорость ветра будет 8-13 метров в секунду. Завтра сильный ветер сохранится, но осадки будут небольшими, преимущественно по восточным районам края. В Перми дожди ожидаются сегодня вечером и ночью. К выходным погода окончательно наладится под влиянием гребня антициклона. Будет достаточно тепло: +15-20 и при этом сухо", - рассказал Андрей Шихов..

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 13.09.2018 в 14:33 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермь. Новости культуры 12.09.2018: Вандалы, позитив и «Первая любовь»

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