Пермь. Новости культуры 12.09.2018: Вандалы, позитив и «Первая любовь»

Темы выпуска:

- Пермский ТЮЗ открыл 55 -й юбилейный сезон премьерой спектакля «Первая любовь» в постановке Дмитрия Заболотских.

- Пермский фестиваль позитивного кино признан лучшим кинофестивалем года.

- Неизвестные внесли коррективы в пермский арт-объект, расположенный в сквере на улице Луначарского.

- Пермская Мотовилиха отметит свой 80-летний юбилей в октябре. Но флешмоб к дню рождения уже провели.

- Пермские туристы, возможно, приоткрыли тайну загадочной смерти группы Дятлова, погибшей в горах северного Урала в февраля 1959 года.