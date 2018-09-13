Пермь. Новости культуры 12.09.2018: Вандалы, позитив и «Первая любовь»
Темы выпуска:
- Пермский ТЮЗ открыл 55 -й юбилейный сезон премьерой спектакля «Первая любовь» в постановке Дмитрия Заболотских.
- Пермский фестиваль позитивного кино признан лучшим кинофестивалем года.
- Неизвестные внесли коррективы в пермский арт-объект, расположенный в сквере на улице Луначарского.
- Пермская Мотовилиха отметит свой 80-летний юбилей в октябре. Но флешмоб к дню рождения уже провели.
- Пермские туристы, возможно, приоткрыли тайну загадочной смерти группы Дятлова, погибшей в горах северного Урала в февраля 1959 года.
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