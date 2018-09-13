Пермь. Вести Спорт 12.09.2018: Пейнтбол, бокс и силовой экстрим
Темы выпуска:
- Пермская команда "Файтер Кидз" в третий раз стала победителем Первенства России по пейнтболу.
- Сборная Пермского края по боксу выступит на Чемпионате Приволжского федерального округа.
- Пермский силач Юрий Александров занял 4 место на 7-м этапе Чемпионата России по силовому экстриму.
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