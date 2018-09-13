Подробности эвакуации учащихся лицея №10

11 сентября в Перми эвакуировали учащихся 10-го лицея. Здесь произошло короткое замыкание, справиться с которым персонал школы, к счастью, смог собственными силами. Подробности инцидента редакции "Вести Пермь" сообщили в краевом управлении МЧС.

Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, рассказала: "11 сентября в 8.00 утра на пульт диспетчера пятой пожарно-спасательной части поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на первом этаже в лицее №10 по улице Льва Шатрова. От представителей учреждения сообщение о задымлении поступило в 8.10 по телефону. К этому моменту пожарные уже прибыли к месту вызова. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что произошло короткое замыкание электропроводов без последующего горения в распорядительной коробке в коридоре малого спортивного зала. Система пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и вывода дублирующего сигнала в подразделения пожарной охраны сработали в штатном режиме. Действия персонала лицея №10 оцениваются удовлетворительно. Для ликвидации последствий замыкания был использован огнетушитель работником школы. Преподавательский состав провел эвакуацию находившихся в здании людей согласно плану эвакуации и инструкции по пожарной безопасности. Никто не пострадал. Учебный процесс был возобновлен. Предварительной причиной короткого замыкания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. В настоящее время обстоятельства устанавливаются".