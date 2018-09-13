Пригородные кассы переехали в здание вокзала
На Перми-2 прекратили работать пригородные кассы на привокзальной площади. Отныне приобрести билеты на электричку можно в здании вокзала, в помещении бывшего ресторана на первом этаже. На следующей неделе в подземных переходах станции пообещали установить специальные терминалы для самостоятельного оформления проездных документов.
Сергей Канцур, генеральный директор ООО «Пермская пригородная компания»: "Теперь пассажиру не надо стоять под дождем, мерзнуть на морозе, а в комфортных условиях он сможет приобрести билет. Напомню, что приобретать билеты можно как за наличные деньги, так и по безналичному расчету с оплатой банковской картой".
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