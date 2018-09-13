Пермь получила еще один миллион кв.м. новых дорог

В Перми закончили асфальтировать последние в этом сезоне улицы – Васильева и Революции. Всего за лето отремонтировали больше миллиона квадратных метров. Это не считая крупных дорожных строек – на Уральской и Героев Хасана. Что сделали и что планируют дальше?

Ночью сейчас уже прохладно и от свежеуложенного асфальта идет густой пар. Улица Васильева сегодня ночью закончена. 4,5 километра дороги и тротуаров, 10 новых остановок, ограждения. Два пересечения устаревших рельс убрали, еще два действующих осталось.

Исключая крупномасштабные стройки, улица Васильева и еще улица Революции - это последние дорожные объекты 2018 сезона. В итоге Пермь разменивает еще один миллион квадратных метров отремонтированных дорог.

А за три года это три миллиона. Или сравнивая площади, 18 эспланад, 19 взлетно-посадочных полос аэропорта Большое Савино, 5 тысяч дачных участков по 6 соток. Масштабные объекты развязка - площади Восстания, улицы Макаренко и Уральская, Северная дамба и реконструкция улицы Героев Хасана.

506 тысяч квадратов отремонтированных дорог в 2018 году - это программа «Безопасные и качественные дороги». Всего 23 объекта за 600 миллионов рублей. Еще полмиллиона асфальта - на средства города и края. По одному миллиону квадратных метров новых дорог в год – это хороший темп, говорит глава Перми Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Начиная с 2016 года, вышли на этот показатель, и в этом году мы уже в этих же границах, в этих же рамках. Уже сформировали костяк основных дорожных работ на ближайшие пять лет, практически до трехсотлетия нашего города. В планах ремонт площади у Центрального рынка, реконструкция Революции со строительством новой трамвайной линии.

В планах на следующий год - ремонт улицы Крупской от Цирка до площади Дружбы.