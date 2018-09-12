В Прикамье реконструируют сельские дома культуры

Сразу два дома культуры после реконструкции открыли в Пермском районе. Ремонт зала, глобальное обновление оборудования и костюмов. Все для того, чтобы было интересно и местным творческим коллективам, и зрителям.

Тот самый случай, когда поет не только гармонь, но и душа. У хора русской песни «Забавушка» теперь есть новое место для выступления. Родной зал Курашимского дворца культуры полностью реконструировали.

Ремонт зала, установка кресел - все это стало возможно благодаря реализации партийного проекта «Единой России» «Развитие культуры малой Родины». И в прикамских селах жители принимают в нем самое активное участие уже второй год.

Надежда Лядова, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Это здорово, это замечательно, и мы видим, что проект достигает своей цели. Сегодня здесь просто новая жизнь, мы слышим детские голоса, мы видим радостные блестящие глаза ветеранов, видим эту радость местных жителей, которые тепло приветствуют свои местные коллективы".

Тем временем, в Двуреченском доме культуры своя презентация творческих коллективов. Благодаря программе здесь закупили новое звуковое оборудование, а танцевальные коллективы получили новые костюмы. Это особенно актуально для молодых танцоров из многодетных семей.

Светлана Ичетовкина, художественный руководитель МУКДЦ «Двуречье»: "Это хорошая мотивация для детей, чтобы занимались танцами. Теперь у нас появились замечательные костюмы, и дети, у которых есть способности, не будут иметь этой проблемы - пошива костюма".

За два года на реализацию программы из федерального и регионального бюджета на сельские дома культуры в Прикамье потрачено 87 миллионов рублей. А это десятки отремонтированных помещений, новое оборудование и костюмы.

Все для того, чтобы на селе люди могли жить полноценной жизнью.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ: "Местный дом культуры для небольшого населенного пункта - это полноценный центр притяжения жителей конкретной территории. Очень важно, что Пермский край активно участвует в этой программе, уже подготовлены заявки на следующий год, принято решение, что программа будет работать до 2020 года.

А это значит, что еще есть время для воплощения самых смелых идей, даже в самых отдаленных селах Прикамья.