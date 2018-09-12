Опасно для жизни: В Перми проверяют старые лифты

В Мотовилихинском районе Перми завершили проверку лифтов. Внеплановую инспекцию устроили сразу несколько управляющих компаний после трагедии, которая случилась на прошлой неделе в высотном доме на улице Кронита. Там в шахту упала и разбилась насмерть 68-летняя пенсионерка. Соседи говорят, что перед этим лифт часто ломался. Почему подниматься к себе на этаж иногда опасно для жизни?

Лифт в доме на Петропавловской, 79 в Перми не работал 4 дня. И вот сегодня наконец-то двери открылись. Нина Пищальникова рассказала, что всё началось из-за перебоев с электричеством.

Нина Пищальникова: "Ни света, ни лифта ничего не стало. Я звонила в диспетчерскую, сказали, что где-то какая-то авария".

У общества после трагического случая в Орджоникидзевском районе с погибшей пенсионеркой, которая по просьбе лифтерши дежурила у открытых дверей на 8 этаже и сорвалась в шахту, к лифтовому оборудованию и обслуживающим организациям повышенное внимание.

Некоторые УК и ТСЖ, не дожидаясь отмашки сверху, начали свои внеплановые проверки.

- Производится осмотр приводов дверей кабины, состояние роликов, состояние редуктора.

В доме по бульвару Гагарина 1976 года постройки, лифт, что называется, оригинальный. Срок службы - больше 40 лет. Хоть и сделан он в СССР, у всего бывает свой срок годности.

Оказаться в замкнутом пространстве можно и в относительно свежей кабине.

Если всё же остановились между этажами, то ни в коем случае не пытайтесь выбраться своими силами, взывайте диспетчера.

Если лифтёр не ответил, то нужно набрать номер аварийной службы, который указан на информационном стенде. Если и это не помогло, остается только ждать. Главное, не паниковать.

Александр Марис, психолог: "Страх, который вызывает клаустрофобия, сам приступ паники, сам этот страх он не действительный. Вы должны осознать, что вы сами себя обманываете".

Естественно, что в каждой многоэтажке есть альтернатива лифту - лестница. Но здесь на каждую ступеньку по строчке против. Что если у вас маленький ребёнок, коляска, тяжелые сумки, возраст и живете вы далеко не на втором или третьем этаже.

На сегодняшний день за замену старого лифтового оборудования, срок эксплуатации которого превысил 25 лет, отвечает Фонд капитального ремонта. По данным портала краевого правительства, в 2017-м за счет денег фонда в городах Прикамья было установлено 490 новых лифтов. До 2020 года в регионе должны обновить ещё 500. Сколько ещё до этого времени произойдет поломок, остается только гадать.