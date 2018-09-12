Причуды погоды: заморозки, гололед и туманы
В МЧС предупредили об очередных неблагоприятных погодных условиях. В некоторых районах Прикамья ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности. Температура по северу и в низинах может опуститься до минус трех. Это может вызвать гололед на дорогах и сильные туманы.
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