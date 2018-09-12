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Причуды погоды: заморозки, гололед и туманы

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В МЧС предупредили об очередных неблагоприятных погодных условиях. В некоторых районах Прикамья ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности. Температура по северу и в низинах может опуститься до минус трех. Это может вызвать гололед на дорогах и сильные туманы.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 12.09.2018 в 08:46 в рубрике - Вести Пермь

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