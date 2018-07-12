Заблудившаяся в понедельник пенсионерка найдена живой под Краснокамском

Искусанная комарами и мошками, обезвоженная и очень уставшая, но все-таки живая. Под Краснокамском благополучно завершились поиски пенсионерки Марии Шитоевой, которая еще в понедельник ушла за грибами, и все это время о ее судьбе ничего не было известно.

Полиция, спасатели, несколько волонтерских поисковых групп искали пожилую женщину трое суток. И нашли лежащей без сил на земле, причем в трех километрах от садового кооператива Рябинушка, откуда пенсионерка и вышла на тихую охоту.

Леса здесь сложные, много оврагов, бурелома, даже спасатели несколько раз сбивались с пути. Не удивительно, что пожилой человек так долго путал вокруг собственного дома. Сейчас женщина находится под присмотром врачей в больнице.