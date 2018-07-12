Новости культуры. Пермь. Выпуск от 12.07.2018 г.

В Перми начинают работу 16 нянь для неизлечимо больных детей В Перми начинают работу 16 нянь для неизлечимо больных детей. Все они прошли специальную подготовку и будут проводить для детей гигиенические процедуры, кормить, гулять и играть, контролировать прием лекарств.