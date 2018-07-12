← Мас-рестлеры Прикамья приглашают в свои ряды всех желающих
Заблудившаяся в понедельник пенсионерка найдена живой под Краснокамском →
Новости культуры. Пермь. Выпуск от 12.07.2018 г.
Новости культуры. Пермь. В выпуске:
-Пермский академический Театр-Театр завершил гастроли в Сибири;
- гость студии Михаил Скоморохов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Мас-рестлеры Прикамья приглашают в свои ряды всех желающих
Беговые дорожки пермских стадионов ждут физкультурников
Бывший чиновник Илья Денисов дисквалифицирован по решению суда
Руководитель Пермской УФАС провел прием граждан
Выпускники Школы главного архитектора защищали свои проекты
«KAMWA-2018»: три дня лета, драйва и только хорошая музыка!
Виновник столкновения со «скорой» отсидит в колонии 3 года
С призывного пункта отправилась будущая элита Российской армии
Новости культуры. Пермь. Выпуск от 11.07.2018 г.
В ПНИПУ вручили дипломы лучшим выпускникам
Добавить комментарий: