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Мас-рестлеры Прикамья приглашают в свои ряды всех желающих
На пермской набережной мас-рестлеры провели первый чемпионат Пермского края и заодно презентовали свой вид спорта горожанам.
Ставший местом притяжения пермяков променад у Камы сегодня бурлит активностью: здесь прогуливаются, готовятся к пермскому марафону, встречают знакомых с теплоходов. Привлечь прохожих к чемпионату мас-рестлеры решили заводной музыкой и наградами.
- Сегодня на нашем помосте будет разыграно 23 комплекта медалей и 23 титула чемпиона Пермского края.
- Просто ради интереса решил попробовать и мне понравилось.
- Смотрите, там есть разные хваты - внутренний и внешний. Внутренним хватом как бы работаешь на силу, а внешним работаешь на технику.
- Можно попробовать себя с другими участниками, силой помериться, и задействуются все мышцы.
Сергей Спирин, организатор турнира:
- Динамика, сила, и в то же время надо думать головой, чтобы вывести противника не только одной силой, но и умением тактического какого-то рисунка.
Задумали в краевой федерации ещё один проект «Масс в массы» по привлечению к своей дисциплине детей-инвалидов. Начали с разработки методических рекомендаций для тренировок.
Кирилл Черепанов, вице-президент пермской краевой федерации мас-рестлинга:
- Мы будем работать совместно с врачами из нашего физкультурного диспансера, совместно с обществом инвалидов. И я надеюсь, что через год мы встретимся здесь на набережной.
Пока же на помост приглашали желающих в 3 дивизионах: юношеском, взрослом и любительском.Любительский дивизион подразумевает, что принять участие, попробовать свои силы на помосте может любой человек с улицы.
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