Мас-рестлеры Прикамья приглашают в свои ряды всех желающих

На пермской набережной мас-рестлеры провели первый чемпионат Пермского края и заодно презентовали свой вид спорта горожанам.

Ставший местом притяжения пермяков променад у Камы сегодня бурлит активностью: здесь прогуливаются, готовятся к пермскому марафону, встречают знакомых с теплоходов. Привлечь прохожих к чемпионату мас-рестлеры решили заводной музыкой и наградами.

- Сегодня на нашем помосте будет разыграно 23 комплекта медалей и 23 титула чемпиона Пермского края.

- Просто ради интереса решил попробовать и мне понравилось.

- Смотрите, там есть разные хваты - внутренний и внешний. Внутренним хватом как бы работаешь на силу, а внешним работаешь на технику.

- Можно попробовать себя с другими участниками, силой помериться, и задействуются все мышцы.

Сергей Спирин, организатор турнира:

- Динамика, сила, и в то же время надо думать головой, чтобы вывести противника не только одной силой, но и умением тактического какого-то рисунка.

Задумали в краевой федерации ещё один проект «Масс в массы» по привлечению к своей дисциплине детей-инвалидов. Начали с разработки методических рекомендаций для тренировок.

Кирилл Черепанов, вице-президент пермской краевой федерации мас-рестлинга:

- Мы будем работать совместно с врачами из нашего физкультурного диспансера, совместно с обществом инвалидов. И я надеюсь, что через год мы встретимся здесь на набережной.

Пока же на помост приглашали желающих в 3 дивизионах: юношеском, взрослом и любительском.Любительский дивизион подразумевает, что принять участие, попробовать свои силы на помосте может любой человек с улицы.