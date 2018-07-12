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Беговые дорожки пермских стадионов ждут физкультурников
Пермяки могут бесплатно заниматься на беговых дорожках 4 крупных городских стадионов: на «Динамо», «Юности», «Прикамье» и «Гайве». Доступ будет открыт до 1 сентября ежедневно. На «Динамо» по вторникам и пятницам также проводятся бесплатные занятия с тренерами по подготовке к пермскому марафону. Начало в 19 часов.
Пётр Ивашов, первый заместитель председателя ПКО ОГО ВФСО «Динамо»:
- Инициативу я поддерживаю. Я очень рад, что население повернулось лицом к физической культуре и спорту. Я с каждым годом убеждаюсь, что население все ходит больше и больше и с удовольствием. Не просто приходят на стадион, а в связи с тем, что у нас второй международный марафон. Люди просто с удовольствием бегают и отдыхают.
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