Беговые дорожки пермских стадионов ждут физкультурников

Пермяки могут бесплатно заниматься на беговых дорожках 4 крупных городских стадионов: на «Динамо», «Юности», «Прикамье» и «Гайве». Доступ будет открыт до 1 сентября ежедневно. На «Динамо» по вторникам и пятницам также проводятся бесплатные занятия с тренерами по подготовке к пермскому марафону. Начало в 19 часов.

Пётр Ивашов, первый заместитель председателя ПКО ОГО ВФСО «Динамо»:

- Инициативу я поддерживаю. Я очень рад, что население повернулось лицом к физической культуре и спорту. Я с каждым годом убеждаюсь, что население все ходит больше и больше и с удовольствием. Не просто приходят на стадион, а в связи с тем, что у нас второй международный марафон. Люди просто с удовольствием бегают и отдыхают.