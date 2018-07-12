Бывший чиновник Илья Денисов дисквалифицирован по решению суда

В арбитражном суде Перми накануне решался вопрос о дисквалификации бывшего начальника пермского департамента дорог и транспорта Ильи Денисова. В худшем случае ему будет запрещено какое-то время возглавлять любые структуры – хоть государственные, хоть коммерческие. А все началось с проверки УФАС итогов распределения в городе маршрутных такси.

Заседание завершилось, и судья присудил 6 месяцев дисквалификации – термин вроде как спортивный, но применяется и в судебной практике. Теперь Денисову нельзя будет занимать должности в муниципальной и государственной службе, а также образовать юридическое лицо и входить в советы директоров.

Напомню, что в 2017 году Илья Денисов сложил с себя полномочия начальника департамента дорог и транспорта города Перми и возглавил детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Орленок». Сейчас ее придется освободить.

Отметим, что о дисквалификации впервые заговорили в октябре 2017, об этом заявило Пермское УФАС России, мотивируя это двумя нарушениями закона о защите конкуренции, допущенными в течение года.

Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России:

- Речь шла о конкурсе на "маршрутки" города. Разыгрывался конкурс, и Илья Анатольевич Денисов при проведении этого конкурса издал разъяснения, которые вводили в заблуждения участников конкурса и которые противоречили конкурсной документации, изменяли ее суть.

Первое нарушение было установлено в октябре 2016 года. Тогда департамент неправомерно заключил договор с ООО «Закамский автобус-3», что привело к ограничению конкуренции. Позицию антимонопольного органа тогда поддержал суд, и чиновник получил 15 тысяч рублей штрафа. Он его заплатил. Но после было зафиксировано еще второе нарушение, дискредитирующее Илью Денисова. Касается оно конкурса на обслуживающее маршруток. Так, в сентябре 2017 года УФАС рассмотрело и признало обоснованной жалобу перевозчика «Транзит». Городской департамент подавал ответный иск, а антимонопольный орган – требование признать предписание законным. Однако арбитражный суд встал на сторону ответчика. Решение стояло за апелляционной инстанцией. И вот сегодня финал – дисквалификация 6 месяцев Илье Денисову была присуждена судом.

Адвокат заявил, что он будет обжаловать это решение, поэтому дело еще не закончено.