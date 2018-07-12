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Руководитель Пермской УФАС провел прием граждан
В приемной президента в Пермском крае прием граждан провел руководитель Пермской антимонопольной службы Александр Плаксин. Один из вопросов задала председатель ТСЖ Курчатова, 6. У жителей образовался долг перед Пермской сетевой компанией около 1,5 миллионов рублей. Погашать не получается, поэтому дом хотят признать банкротом.
- Они подают на нас в суды каждый 4 месяца. К долгу добавляется оплата госпошлины, проценты, исполнительские сборы и так далее .
В этом случае в УФАС рекомендовали обратиться в суд с просьбой предоставить рассрочку исполнения судебного акта и предоставить смету и варианты возможной оплаты.
Еще один вопрос коснулся нововведений для нестационарных торговых объектов. Предпринимателя возмутило количество мест, которые включили в схему размещения НТО в городе. Вместо 874, как было по постановлению, в схему включили всего 600. Причем около 80 % из них выделили под воду и газеты, а на остальное – всего 20%.
Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России:
- Нормативы минимальной обеспеченности не говорят о том, что всё, на этом остановились. Киосков гораздо больше может быть. Тысячи могут быть. Проблем то ведь нет. Если бизнес хочет работать, включайте в схему дополнительные объекты. В таком виде принимать ее нельзя. Здесь мы готовы реагировать и выдавать предостережения, в том числе городу.
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