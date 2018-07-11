Выпускники Школы главного архитектора защищали свои проекты

Молодые архитекторы представили свое видение пермских достопримечательных мест. Все они прошли Школу главного архитектора и создали свои практически профессиональные проекты. А защищать их пришлось перед реальными судьями, депутатами и сотрудниками администрации, от чьих решений и действий будет зависеть, воплотится что-то в жизнь или нет.

- Можно было просто прямо проложить улицу к Каме. Но мы идём другим путём: объединяем их вместе и ведём их одним переходом к Каме.

Главной пермской реке - внимание особое: одно из направлений, над которым работают архитекторы, так и называется - "Все дороги ведут на Каму". И неважно, из какого ты города и бывал ли здесь раньше, - нужно предложить лучшее решение.

Арина Сивова, студентка Уральского государственного архитектурно-художественного университета (Екатеринбург):

- Мы остановили свой взгляд на камском "бельэтаже", т. е. мы считаем, что набережная уже имеет хороший потенциал, там не нужно ничего еще добавлять. А верхняя набережная нуждается в детальной разработке. Там территория хлебзавода, она просто идеальная территория для чего-то интересного.

Школа главного архитектора - это прежде всего площадка для взаимодействия молодых архитекторов, экспертов, представителей власти и бизнеса. И сегодня именно тот день, когда они могли не просто обменяться мнениями, но и предлагать, критиковать и дискутировать. В Перми уже стартовала подготовка к 300-летию, потому проекты ребят рассматривают и с практической точки зрения.

Михаил Бесфамильный, депутат Пермской городской Думы:

- Я достаточно прагматичный человек. Поэтому, когда предлагают какие-то космические идеи - связывание трамвайных путей с Курьёй, Закамском и т. д., я примерно понимаю, сколько это стоит, и я понимаю, что реализовать это будет сложно, но какие-то идеи интересные взять и их реализовать. А вообще это отлично, потому что мы постоянно сталкиваемся с тем, что у нас не так много архитекторов и проектных бюро, которые действительно хотят создавать что-то интересное и красивое.

Речь шла не только о Каме - было предложено найти новые смыслы железной дороге и обыграть территорию нового культурного пространства - завода им Шпагина.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской Думы:

- Это очень интересная школа для ребят, которые занимаются архитектурой. Я посмотрел, очень много пермяков участвуют в этом проекте. И для них очень интересны те идеи, которые они предлагают, эксперты их анализируют, смотрят, подсказывают. А для нас, как для власти, - использовать те изюминки, которые они предлагают, в развитии общественного пространства.

Главное, чего ждут от участников "Школы архитектора", - свежий взгляд и нестандартные решения. Кому-то из ребят здесь жить, а кто-то приедет в гости, и наверняка с большим удовольствием, если воплотят именно его идеи.