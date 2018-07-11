«KAMWA-2018»: три дня лета, драйва и только хорошая музыка!

Три дня лета, драйва и только хорошая музыка! Именно это ожидает гостей Международного фестиваля KAMWA 2018. Состоится он с 27 по 29 июля в Хохловке. В этом году нас всех ждут незабываемые выходные наедине с природой и современной этникой! Ну, например, возвращается фестиваль "Танцы народов мира," которого не было на Камве почти 10 лет. А из новинок - появятся новые арт-объекты из травы хвойных веток и камней.

Три дня, сто двадцать два творческих проекта, более 30-ти событий - все это тринадцатый международный фестиваль KAMWA, который вновь пройдет в Хохловке в конце июля. В архитектурно-этнографический музей на берег Камы приедут участники из девяти стран мира и 20 регионов России. В этом году фестиваль представлен в пяти форматах: танцы, город мастеров, арт-проекты, этномода, но главной по-прежнему остается музыка.

Эдуард Андриянов, музыкальный продюсер фестиваля KAMWA:

- В этом году четко проявилось два главных направления в этнической современной музыке, таких два прото-вектора, если так можно сказать, - регги и рагга.

В этом году гости фестиваля познакомятся с исполнителями современной этнической музыки сразу на трех сценах - в фестивальном лагере, у реки и на поляне в музее Хохловка. Ожидаются выступления коллективов из Индии, Венгрии, Армении, Туниса, Нидерландов, Грузии и других стран и городов России. Будут и новые арт-проекты.

Наталия Шостина, директор Международного фестиваля KAMWA:

- Событие этого года, знаковое для нас и, я думаю, что и для музея Хохловка, - впервые на фестивале КАМВА совместный проект с музеем современного искусства. Смелый проект, и, может быть, для кого-то он покажется жестким, но тем не менее, видео-арт под названием "Земля, огонь, воздух и вода", делают это футуристы из Ижевска.

Произведения на свету и произведения в тени разместятся на солеварном комплексе музее "Хохловка". А Борис Мокрополов, создатель "рояля в кустах", создает новые лэнд-арт объекты - таежного, лугового и каменного человека, один из них уже готов.

Борис Мокрополов, дизайнер:

- Таежный может выступать как страж леса. Второй объект будет такой травный, там будут травы, причем цветы живые, будет специальная флористическая технология, будут пробирки с водой, и он будет готовиться прямо перед фестивалем.

На площадке "этномода" дизайнеры представят первобытные, фантастические и футуристические коллекции на тему "племена". Зрители увидят людей рек и лесов, женщин-птиц, жрецов древнего мира, посланников иных цивилизаций и представителей современного этноса из городских джунглей. В этом году на Камве новая шоу-программа "танцы народов мира". Вместе с артистами можно научиться танцевать индийский, ирландский танец, а также танцы эскимосов, грузин, шотландцев, традиционное фламенко и славянские хороводы.

Международный фестивальKAMWA пройдет в Хохловке с 27 по 29 июля.