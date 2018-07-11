Виновник столкновения со «скорой» отсидит в колонии 3 года

В Перми вынесен приговор водителю, который ранним утром 12 марта протаранил карету "скорой помощи" в центре краевой столицы. Тогда погибла пассажирка автомобиля, которым управлял осужденный. Еще несколько человека пострадали, в том числе пациентка, которую везли в больницу на "скорой".

Были серьезные основания полагать, что виновник ДТП был пьян. Но он с места аварии скрылся и сдался властям только после того, как смог полностью протрезветь.

Тем не менее судья отнесся к нему со всей строгостью закона и отправил молодого человека в колонию общего режима на три года. Также ему придется выплатить один миллион рублей семье погибшей по его вине девушки.