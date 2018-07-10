Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← DJ Smash: «Я буду доволен только когда будет обвинительный приговор с реальным сроком»

С 1 августа железная дорога будет работать по местному времени

смотреть видео

Пермские железнодорожники анонсируют поистине эпохальное событие. С августа они намерены отказаться от московского времени и перейти на местное. Как сообщается, все ради удобства пассажиров.

Чтобы не возникло путаницы, а тем более опозданий, о смене времени, по которому будут работать поезда и электрички, пассажиров предупреждают заранее. Однако, как выяснилось, те, кто пользуются железнодорожным транспортом постоянно, уже в курсе перемен - и ждут их.

Наталья Борисова:

- Правильно, мне очень нравится! Потому что мы постоянно путаемся с Москвой. Нас устраивает, сейчас будет удобно.

Отправление и прибытие поездов на железнодорожных билетах будет указываться по местному времени. Сейчас на бланках фиксируется московское. Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.

Олег Черноокий, первый заместитель генерального директора «Пермской пригородной компании»:

- Время на табло в пригородных кассах поменяется автоматически и будет указано такое же, как и на билетах.

Главная причина нововведения - удобство для пассажиров. Оказывается, практика пересекать часовые пояса распространена не только на поездах дальнего следования, но и в электричках. Есть актуальные примеры и для пермских пассажиров.

Эксперты считают - РЖД решили идти по пути Европы и развивать мультимодальные перевозки, основанные на стыковке различных видов транспорта.

Евгений Гомола, директор Пермского института железнодорожного транспорта:

- У нас в Пермском регионе будет единый подход у транспорта к часовым поясам, потому что авиация уже с местным временем связана, и теперь и железная дорога.

Вся внутренняя диспетчеризация при этом останется работать на московском времени - поэтому сбоев быть не должно. А вот проводникам при пересечении границы придётся теперь каждый раз перенастраивать время на табло внутри вагонов. Впрочем, этот процесс со временем сделают автоматизированным.

С 1 августа вековая традиция РЖД работать по московскому времени уходит в прошлое. Конечно, вся внутренняя диспетчеризация остается на столичных часах, однако пассажиру нашему это уже незаметно. Изменится и время на главных часах привокзальной площади Пермь II.

Мария Костарева

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 10.07.2018 в 18:36 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

DJ Smash: «Я буду доволен только когда будет обвинительный приговор с реальным сроком»

Молодая жительница Гайн утонула на мелководье

Remote Perm - спектакль в декорациях улиц

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 10.07.2018 г.

Гигантская пробка в районе Шадейки спровоцирована дорожными работами

В центре Перми мирно пасутся козы

Физрук из Перми стал легендой мирового спорта

Падающую с моста женщину спасли профессионализм и неравнодушие

Палеонтологи приступили к раскопкам пермского трогонтериевого слона

Утонувших в минувшие выходные до сих пор ищут в разных территориях края


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← DJ Smash: «Я буду доволен только когда будет обвинительный приговор с реальным сроком»

Обратите внимание

в Перми

С 1 августа железная дорога будет работать по местному времени

Пермские железнодорожники анонсируют поистине эпохальное событие. С августа они намерены отказаться от московского времени и перейти на местное.
10.07.2018 в 18:36

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

DJ Smash: «Я буду доволен только когда будет обвинительный приговор с реальным сроком»

В Ленинском районном суде Перми к этому часу уже завершилось заседание по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана в ночном клубе Дом Культуры. Весь день шел опрос свидетелей. Сам потерпевший, более известный как диджей Смеш, также выступил на заседании. Он прибыл в Пермь из Москвы в сопровождении своего друга репера Тимати.
10.07.2018 в 18:21

Метки: в Перми, Общество, Преступления

Remote Perm - спектакль в декорациях улиц

В Перми возобновился проект Remote, придуманный немецкими драматургами и поддержанный у нас театром оперы и балета. Авторы проекта исследовали уже более 30 крупных городов мира. А в России пока три - Москву, Санкт- Петербург и Пермь.
10.07.2018 в 15:49

Метки: в Перми, Культура, В мире

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 10.07.2018 г.

Новости культуры. Пермь. В выпуске: - Кудымкар отметил 80-летний юбилей; - Remote Perm премьера Дягилевского фестиваля 2017 возвращается! - начались раскопки по дальнейшему поиску останков трогонтериевого слона; - День семьи, любви и верности отметили в Демидково.
10.07.2018 в 15:32

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

В центре Перми мирно пасутся козы

У здания Ленинского районного суда Перми сегодня рано утром были сделаны занимательные фотографии. Автор запечатлел неизвестно откуда взявшихся коз, невинно щипавших траву и кустарники.
10.07.2018 в 15:08

Метки: в Перми, Общество

В России

С 1 августа железная дорога будет работать по местному времени

Пермские железнодорожники анонсируют поистине эпохальное событие. С августа они намерены отказаться от московского времени и перейти на местное.
10.07.2018 в 18:36

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

Физрук из Перми стал легендой мирового спорта

На крупнейшем международном проходе Париж - Эльзас русские ходоки произвели фурор, пройдя 433 километра за трое суток. Среди рекордсменов был и наш земляк, скромный преподаватель и легкоатлет с мировым именем Сергей Сыстеров.
10.07.2018 в 12:50

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Пермский избирком наградил лучших своих помощников

На заседании Общественной палаты Пермского края состоялось награждение представителей общественности благодарностями Центральной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Пермского края за содействие комиссиям в прошедшем избирательном цикле.
10.07.2018 в 10:54

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Радио, Выборы

Россия - Хорватия: Поражение, за которое не стыдно!

Впервые в своей истории сборная России в четвертьфинале мирового первенства.
09.07.2018 в 10:25

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Борт 886 приземлился в Анталии

После нескольких часов ожидания самолет починили. Пассажиры прошли регистрацию и таможню повторно, хотя и опасались лететь дальше.
06.07.2018 в 21:31

Метки: В России, Происшествия, В мире

Лента новостей RSS каналы

С 1 августа железная дорога будет работать по местному времениС 1 августа железная дорога будет работать по местному времени

Вести Кудымкар. Выпуск от 10.07.2018 г.Вести Кудымкар. Выпуск от 10.07.2018 г.

DJ Smash: «Я буду доволен только когда будет обвинительный приговор с реальным сроком»DJ Smash: «Я буду доволен только когда будет обвинительный приговор с реальным сроком»

Молодая жительница Гайн утонула на мелководьеМолодая жительница Гайн утонула на мелководье

Remote Perm - спектакль в декорациях улицRemote Perm - спектакль в декорациях улиц

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 10.07.2018 г.Новости культуры. Пермь. Выпуск от 10.07.2018 г.

Гигантская пробка в районе Шадейки спровоцирована дорожными работамиГигантская пробка в районе Шадейки спровоцирована дорожными работами

В центре Перми мирно пасутся козыВ центре Перми мирно пасутся козы

Физрук из Перми стал легендой мирового спортаФизрук из Перми стал легендой мирового спорта

Пермское УФАС выявило факт сговора двух участников аукционовПермское УФАС выявило факт сговора двух участников аукционов

В Орджоникидзевском районе будут новые тротуарыВ Орджоникидзевском районе будут новые тротуары

Пермский избирком наградил лучших своих помощниковПермский избирком наградил лучших своих помощников

Шоссе Космонавтов спрямят до самого аэропортаШоссе Космонавтов спрямят до самого аэропорта

Падающую с моста женщину спасли профессионализм и неравнодушиеПадающую с моста женщину спасли профессионализм и неравнодушие

Палеонтологи приступили к раскопкам пермского трогонтериевого слонаПалеонтологи приступили к раскопкам пермского трогонтериевого слона

Летние читальные залы открыты все лето и по всей ПермиЛетние читальные залы открыты все лето и по всей Перми

Новая игра поможет развитию коми-пермяцкой речи у детейНовая игра поможет развитию коми-пермяцкой речи у детей

Утонувших в минувшие выходные до сих пор ищут в разных территориях краяУтонувших в минувшие выходные до сих пор ищут в разных территориях края

Дожди и облачность принесут похолоданиеДожди и облачность принесут похолодание

Вести Кудымкар. Выпуск от 09.07.2018 г.Вести Кудымкар. Выпуск от 09.07.2018 г.

«Новогор-Прикамье» возобновил работу с абонентами в бизнес-центре «Белчер»«Новогор-Прикамье» возобновил работу с абонентами в бизнес-центре «Белчер»

Фестиваль Владимира Храпова прошел на городском пляжеФестиваль Владимира Храпова прошел на городском пляже

Фестиваль «Театральная пестрядь» получил весомую финансовую поддержкуФестиваль «Театральная пестрядь» получил весомую финансовую поддержку

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 09.07.2018 г.Новости культуры. Пермь. Выпуск от 09.07.2018 г.

Кудымкар отметил 80-летний юбилейКудымкар отметил 80-летний юбилей

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную