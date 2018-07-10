С 1 августа железная дорога будет работать по местному времени
Пермские железнодорожники анонсируют поистине эпохальное событие. С августа они намерены отказаться от московского времени и перейти на местное. Как сообщается, все ради удобства пассажиров.
Чтобы не возникло путаницы, а тем более опозданий, о смене времени, по которому будут работать поезда и электрички, пассажиров предупреждают заранее. Однако, как выяснилось, те, кто пользуются железнодорожным транспортом постоянно, уже в курсе перемен - и ждут их.
Наталья Борисова:
- Правильно, мне очень нравится! Потому что мы постоянно путаемся с Москвой. Нас устраивает, сейчас будет удобно.
Отправление и прибытие поездов на железнодорожных билетах будет указываться по местному времени. Сейчас на бланках фиксируется московское. Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.
Олег Черноокий, первый заместитель генерального директора «Пермской пригородной компании»:
- Время на табло в пригородных кассах поменяется автоматически и будет указано такое же, как и на билетах.
Главная причина нововведения - удобство для пассажиров. Оказывается, практика пересекать часовые пояса распространена не только на поездах дальнего следования, но и в электричках. Есть актуальные примеры и для пермских пассажиров.
Эксперты считают - РЖД решили идти по пути Европы и развивать мультимодальные перевозки, основанные на стыковке различных видов транспорта.
Евгений Гомола, директор Пермского института железнодорожного транспорта:
- У нас в Пермском регионе будет единый подход у транспорта к часовым поясам, потому что авиация уже с местным временем связана, и теперь и железная дорога.
Вся внутренняя диспетчеризация при этом останется работать на московском времени - поэтому сбоев быть не должно. А вот проводникам при пересечении границы придётся теперь каждый раз перенастраивать время на табло внутри вагонов. Впрочем, этот процесс со временем сделают автоматизированным.
С 1 августа вековая традиция РЖД работать по московскому времени уходит в прошлое. Конечно, вся внутренняя диспетчеризация остается на столичных часах, однако пассажиру нашему это уже незаметно. Изменится и время на главных часах привокзальной площади Пермь II.
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