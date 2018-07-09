Система весогабаритного контроля окупила себя за первые месяцы работы

800 миллионов за три месяца – таковы итоги трехмесячной работы системы весогабаритного контроля, накануне их подвели в Перми. И все это – штрафы, главным образом за перегруз, но и нарушение ПДД системы фиксирует с той же легкостью, наказание следует автоматом.

Как действует на горячий асфальт колонна тяжелых грузовиков, Сергей знает не понаслышке. Сам дорожный строитель везет щебень на участок дороги Менделеево - Карагай. Главное отличие этого сезона дорожных работ - грузить стали меньше, за весом грузовиков теперь следит автоматика.

Сергей Пугин, водитель:

- Стало получше, что вес контролируется. Грузить меньше стали действительно.

Еще в апреле в Прикамье заработали сразу 3 пункта автоматического весогабаритного контроля. Датчики в дорожном полотне определяют нагрузку на ось, лазеры на мачте - габариты, камеры делают фото и видео. Все данные отправляются в единый диспетчерский центр.

- Скорость транспортного средства, габариты фактические, полная масса и межосевые расстояния.

Штраф после обработки всех этих данных при необходимости формируется автоматически. В отличие от сотрудников ГИБДД, система работают 24 часа в сутки.

Весогабаритный контроль проходят абсолютно все автомобили. Датчики располагаются по всей ширине дороге. И объехать по обочине уже не получится. При попытке выезда на встречку попросту придет 2 штрафа.

Рамка считывает все номера, так что «письма счастья» за нарушение скоростного режима получают и владельцы «легковушек».

Новая система с самого начала объединяет в себе все существующие базы данных, включая криминальные истории, связанные с угонами и хищениями.

Роман Цыганков, заместитель директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Сейчас эта система функционирует полностью и решает практически все задачи, которые ей нужны, начиная от нарушений и заканчивая сравнением с базой выдачи разрешений и сопоставления этих двух вещей.

Штрафы за нарушение весогабаритного контроля солидные – от 150 до 500 тысяч рублей. Учитывая тот факт, что на прикамских дорогах каждый пятый грузовик едет с перегрузом, собранная цифра штрафов в 800 миллионов рублей за первые месяцы работы уже не кажется удивительной. И это при том, что установка всей системы обошлась бюджету в те же 800 миллионов.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

- Важно не деньги все-таки, не собираемость в бюджет и количество нарушителей, важно ограничить движение большегрузов и предотвратить преждевременное разрушение дорог.

Так что самым главным результатом последнего года работы сами дорожники считают снижение количества ДТП в Прикамье на 17 %.