Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»

«Крымские мотивы» в Горьковке →

«Октябрь» открывается в июле

смотреть видео

Детский развлекательный центр "Октябрь" в Перми исправил замечания специалистов МЧС и прокуратуры по противопожарной безопасности. В итоге суд разрешил заведению возобновить работу. Он был опечатан с 19 апреля. Когда сюда вновь пустят посетителей?


"Октябрь" открывается в июле. На входе нас встречает друг-робот Кэти. Мы находимся на первом этаже, посетителей не много. На втором этаже детей гораздо больше. Здесь все работает. Играют ребята. А вот и директор. Насколько сложной была работа по устранению нарушений?

- Сложность не имеет значения, мы устранили все нарушения, требования надзорных органов в полном объеме, сейчас мы заявляем, что требования пожарной безопасности здесь соблюдают.

Проверки продолжаются, кроме "Октября" закрыли некоторые торговые комплексы, развлекательные. Некоторые уже открываются, некоторые не работают. По данным прокуратуры, закрыли за 2 месяца проверки 16 учреждений, 6 из них уже открылись в разных городах края.

Также нам сообщили, что в "Октябре" будет день открытых дверей. Не боитесь столпотворения?

- Мы все предусмотрели, 150 счастливчиков, которые будут участвовать в конкурсе и победят, будут разделены на группы. Конкурс проводится в ВК в нашем сообществе.

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.07.2018 в 16:34 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.

Пермяки выбрали будущий облик пермской эспланады

«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций

С 55-летним юбилеем ПНИТИ поздравили представители правительства и депутатского корпуса

Отстоять права на «права»

Из Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных рот

Глава региона посетил Кудымкар с рабочим визитом

Успеть к началу учебного года

Пермяков приглашают на литературные экскурсии по родному городу


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»

«Крымские мотивы» в Горьковке →

Обратите внимание

в Перми

Пассажиры рейса 1886 до Анталии вылетели из Казани

Стало известно, что самолет, который вылетел сегодня ночью из Перми в Анталию, но экстренно приземлился в Казани, все-таки продолжил свой путь.
06.07.2018 в 17:42

Метки: в Перми, В России, В мире, Происшествия

«Крымские мотивы» в Горьковке

В Пермской краевой библиотеке имени Горького открылась персональная выставка художника Сергея Подреза под названием Крымские мотивы.
06.07.2018 в 17:12

Метки: в Перми, Культура

Важные для города вопросы

На июньском пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты успели обсудить 23 важных для города и горожан вопроса.
06.07.2018 в 16:54

Метки: в Перми, Власть, СМИ

«Октябрь» открывается в июле

Детский развлекательный центр Октябрь в Перми исправил замечания специалистов МЧС и прокуратуры по противопожарной безопасности. 9 июля здесь пройдет день открытых дверей.
06.07.2018 в 16:34

Метки: в Перми, Общество

В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»

В рамках международного образовательного проекта с таким названием всю ближайшую неделю в частной филармонии Триумф пройдет открытый лекторий. Ведущие российские и зарубежные эксперты в области архитектуры и городского планирования выступят со своими предложениями по обустройству знаковых мест краевой столицы.
06.07.2018 в 16:16

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Пассажиры рейса 1886 до Анталии вылетели из Казани

Стало известно, что самолет, который вылетел сегодня ночью из Перми в Анталию, но экстренно приземлился в Казани, все-таки продолжил свой путь.
06.07.2018 в 17:42

Метки: в Перми, В России, В мире, Происшествия

«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций

Напомним, накануне туристическая компания «Натали Турс» аннулировала все оплаченные туры до 30 сентября.
06.07.2018 в 11:28

Метки: В России, в Перми, в Пермском крае, Деньги, Общество

Из Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных рот

У них та же форма, что и у призывников, вот только они старше и в войска отправились добровольцами.
06.07.2018 в 10:41

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

Прикамье попало в антирейтинг Генпрокуратуры России по количеству выявленных взяток

Количество выявленных взяток в Прикамье в январе-мае выросло в 4 раза.
05.07.2018 в 13:04

Метки: В России, в Пермском крае, Радио, Официально

В научные роты ВС РФ отправляются 6 прикамских призывников

Все призывники - с высшим образованием и учёными степенями, а местом будущей службы станут институты Минобороны и военно-космические войска.
05.07.2018 в 12:14

Метки: в Перми, В России, Радио

Лента новостей RSS каналы

«Вести-Кудымкар». Выпуск от 06.07.2018 г.«Вести-Кудымкар». Выпуск от 06.07.2018 г.

Пассажиры рейса 1886 до Анталии вылетели из КазаниПассажиры рейса 1886 до Анталии вылетели из Казани

«Крымские мотивы» в Горьковке«Крымские мотивы» в Горьковке

Важные для города вопросыВажные для города вопросы

«Октябрь» открывается в июле«Октябрь» открывается в июле

В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.

В Перми благоустраивают скверыВ Перми благоустраивают скверы

В Кудымкаре завершается работа над этнокультурным проектом «Виль шы»В Кудымкаре завершается работа над этнокультурным проектом «Виль шы»

Пермяки выбрали будущий облик пермской эспланадыПермяки выбрали будущий облик пермской эспланады

«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций

С 55-летним юбилеем ПНИТИ поздравили представители правительства и депутатского корпусаС 55-летним юбилеем ПНИТИ поздравили представители правительства и депутатского корпуса

Отстоять права на «права»Отстоять права на «права»

«Пульс города». Выпуск от 05 июля 2018 г.«Пульс города». Выпуск от 05 июля 2018 г.

Из Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных ротИз Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных рот

Глава региона посетил Кудымкар с рабочим визитомГлава региона посетил Кудымкар с рабочим визитом

Дмитрий Самойлов: «Нам надо серьезное внимание обратить на общественный транспорт»Дмитрий Самойлов: «Нам надо серьезное внимание обратить на общественный транспорт»

Успеть к началу учебного годаУспеть к началу учебного года

«Октябрь» вновь открывает двери для посетителей«Октябрь» вновь открывает двери для посетителей

Пермяков приглашают на литературные экскурсии по родному городуПермяков приглашают на литературные экскурсии по родному городу

Пермский планетарий предлагает наблюдать за полетом МКСПермский планетарий предлагает наблюдать за полетом МКС

Виновный в обрушении сцены у ДК Солдатова получил условный срокВиновный в обрушении сцены у ДК Солдатова получил условный срок

«Вести-Кудымкар». Выпуск от 05.07.2018 г.«Вести-Кудымкар». Выпуск от 05.07.2018 г.

Обвиняемые в гибели грудного ребенка еще два месяца останутся под домашним арестомОбвиняемые в гибели грудного ребенка еще два месяца останутся под домашним арестом

Губернатор края находится с рабочей поездкой в КудымкареГубернатор края находится с рабочей поездкой в Кудымкаре

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную