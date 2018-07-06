Детский развлекательный центр "Октябрь" в Перми исправил замечания специалистов МЧС и прокуратуры по противопожарной безопасности. В итоге суд разрешил заведению возобновить работу. Он был опечатан с 19 апреля. Когда сюда вновь пустят посетителей?



"Октябрь" открывается в июле. На входе нас встречает друг-робот Кэти. Мы находимся на первом этаже, посетителей не много. На втором этаже детей гораздо больше. Здесь все работает. Играют ребята. А вот и директор. Насколько сложной была работа по устранению нарушений?

- Сложность не имеет значения, мы устранили все нарушения, требования надзорных органов в полном объеме, сейчас мы заявляем, что требования пожарной безопасности здесь соблюдают.

Проверки продолжаются, кроме "Октября" закрыли некоторые торговые комплексы, развлекательные. Некоторые уже открываются, некоторые не работают. По данным прокуратуры, закрыли за 2 месяца проверки 16 учреждений, 6 из них уже открылись в разных городах края.

Также нам сообщили, что в "Октябре" будет день открытых дверей. Не боитесь столпотворения?

- Мы все предусмотрели, 150 счастливчиков, которые будут участвовать в конкурсе и победят, будут разделены на группы. Конкурс проводится в ВК в нашем сообществе.