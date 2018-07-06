В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»
В Перми сегодня начала свою работу "Школа главного архитектора". В рамках международного образовательного проекта с таким названием всю ближайшую неделю в частной филармонии "Триумф" пройдет открытый лекторий. Ведущие российские и зарубежные эксперты в области архитектуры и городского планирования выступят со своими предложениями по обустройству знаковых мест краевой столицы.
Владимир Кузьмин, архитектор:
- Хочу пожелать хорошей работы, город замечательный, погода чудесная, а главное, что руководство города и региона понимают роль нашей профессии в развитии края.
Сегодня же после заседания состоялась экскурсия на территорию бывшего завода имени Шпагина, которую к 300-летию Перми обещают превратить в новую культурную площадку города.
Вообще же, по задумке, "Школа главного архитектора" - это коммуникационная платформа, работа которой направлена на повышение качества городской среды. Новые идеи совместно ищут представителей администрации, бизнеса, эксперты, активные горожане и профессиональное сообщество. Участники - из 25-ти российских городов и 9-ти стран зарубежья.
Максим Антипин, участник "Школы главного архитектора":
- Позволяет молодым специалистам предложить свои веяния по тому, как со стороны общественности лучше всего сделать место, как его организовать, чтобы было интересно.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.
Пермяки выбрали будущий облик пермской эспланады
«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций
С 55-летним юбилеем ПНИТИ поздравили представители правительства и депутатского корпуса
Отстоять права на «права»
Из Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных рот
Глава региона посетил Кудымкар с рабочим визитом
Успеть к началу учебного года
Пермяков приглашают на литературные экскурсии по родному городу
Пермский планетарий предлагает наблюдать за полетом МКС
Добавить комментарий: