В Перми начала свою работу «Школа главного архитектора»

В Перми сегодня начала свою работу "Школа главного архитектора". В рамках международного образовательного проекта с таким названием всю ближайшую неделю в частной филармонии "Триумф" пройдет открытый лекторий. Ведущие российские и зарубежные эксперты в области архитектуры и городского планирования выступят со своими предложениями по обустройству знаковых мест краевой столицы.

Владимир Кузьмин, архитектор:

- Хочу пожелать хорошей работы, город замечательный, погода чудесная, а главное, что руководство города и региона понимают роль нашей профессии в развитии края.

Сегодня же после заседания состоялась экскурсия на территорию бывшего завода имени Шпагина, которую к 300-летию Перми обещают превратить в новую культурную площадку города.

Вообще же, по задумке, "Школа главного архитектора" - это коммуникационная платформа, работа которой направлена на повышение качества городской среды. Новые идеи совместно ищут представителей администрации, бизнеса, эксперты, активные горожане и профессиональное сообщество. Участники - из 25-ти российских городов и 9-ти стран зарубежья.

Максим Антипин, участник "Школы главного архитектора":

- Позволяет молодым специалистам предложить свои веяния по тому, как со стороны общественности лучше всего сделать место, как его организовать, чтобы было интересно.