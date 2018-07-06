Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.
Новости культуры. Пермь. В выпуске:
- литературные прогулки по Перми;
- гость студии Степан Сопко, актер Пермского ТЮЗа.
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Новости культуры. Пермь. В выпуске:
- литературные прогулки по Перми;
- гость студии Степан Сопко, актер Пермского ТЮЗа.
|06.07.2018 в 17:12
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Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.
В Перми благоустраивают скверы
В Кудымкаре завершается работа над этнокультурным проектом «Виль шы»
Пермяки выбрали будущий облик пермской эспланады
«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций
С 55-летним юбилеем ПНИТИ поздравили представители правительства и депутатского корпуса
«Пульс города». Выпуск от 05 июля 2018 г.
Из Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных рот
Глава региона посетил Кудымкар с рабочим визитом
Дмитрий Самойлов: «Нам надо серьезное внимание обратить на общественный транспорт»
«Октябрь» вновь открывает двери для посетителей
Пермяков приглашают на литературные экскурсии по родному городу
Пермский планетарий предлагает наблюдать за полетом МКС
Виновный в обрушении сцены у ДК Солдатова получил условный срок
«Вести-Кудымкар». Выпуск от 05.07.2018 г.
Обвиняемые в гибели грудного ребенка еще два месяца останутся под домашним арестом
Губернатор края находится с рабочей поездкой в Кудымкаре
Акционерное общество «ПНИТИ» празднует 55-летний юбилей
Новости культуры. Пермь. Выпуск от 05.07.2018 г.
Прикамье попало в антирейтинг Генпрокуратуры России по количеству выявленных взяток
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки выбрали будущий облик пермской эспланады
«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций
С 55-летним юбилеем ПНИТИ поздравили представители правительства и депутатского корпуса
Отстоять права на «права»
Из Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных рот
Глава региона посетил Кудымкар с рабочим визитом
Успеть к началу учебного года
Пермяков приглашают на литературные экскурсии по родному городу
Пермский планетарий предлагает наблюдать за полетом МКС
Виновный в обрушении сцены у ДК Солдатова получил условный срок
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