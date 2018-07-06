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Новости культуры. Пермь. Выпуск от 06.07.2018 г.

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Новости культуры. Пермь. В выпуске:

- литературные прогулки по Перми;

- гость студии Степан Сопко, актер Пермского ТЮЗа.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

Опубликовано: 06.07.2018 в 16:07 в рубрике - Вести Пермь

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