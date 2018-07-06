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← «Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций

Пермяки выбрали будущий облик пермской эспланады

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В Перми подвели итоги голосования за будущий облик пермской эспланады. Свою точку зрения на портале «Управляем вместе» выразили более 7,5 тысяч человек. Здесь можно было проголосовать за различные варианты оформления.

Итак, пермяки выбрали 3 вида растений: это яблоня сибирская, ель колючая и дерен белый. Также большинством было решено, что на пермской эспланаде должны появиться смотровая и детская площадки.

Как заявлено на сайте регионального правительства, готовность выступить на обновленной эспланаде уже выразил маэстро Владимир Спиваков в рамках следующего, юбилейного, Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает».

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.07.2018 в 12:15 в рубрике - Вести Пермь

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← «Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций

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