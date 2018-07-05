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Занятия с будущими управленцами проводит председатель Пермской горДумы Юрий Уткин
В стенах Пермской мэрии собравшиеся накануне обсуждали проблемы муниципального управления, работу и депутатов, и чиновников, настоящих и из глубокого прошлого.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы:
- Василий Герасимович Лапин, нанесённый здесь за номером три, являлся первым председателем Пермской городской думы.
Слушатели – преподаватели и студенты Пермского классического университета, аудитория – малый зал городской администрации, а в качестве лектора – Юрий Уткин, председатель Пермской гордумы. Интересный формат, считает Мария Якимова, она сама кандидат политических наук, но всегда готова слушать и узнавать что-то новое.
Мария Якимова, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ:
- Ещё раз уточнила по истории Пермской городской думы, про бюджет, меня порадовали статистические данные, которые представляли.
Эти ребята выбрали государственное и муниципальное управление, и сегодня общение связано с прошлым и настоящим Перми. Например, с тем, что же делают сегодняшние депутаты.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы:
- Работа в своих округах является тоже важным приоритетом.
Фракции, созывы, комитеты и так далее. Кроме непосредственно думской тематики затронули и тему третьего городского исторического форума, который проводится Думой и собирает сотни участников.
Кабинетным форматом общение не ограничивается и переносится сюда, в сквер у оперного, где развёрнута выставка – тоже, по сути, страницы истории.
Анна – одна из тех, кто видит себя в будущем сотрудником администрации. А какого уровня, время покажет, говорит девушка. И такие встречи для себя, как для студентки, считает крайне полезными.
Анна Зыкова:
- Я считаю, что история – это основное, что должен знать управленец, ведь некоторые моменты иногда повторяются.
Вполне вероятно, говорит Юрий Уткин, это именно те, кто придёт через несколько лет в подразделения мэрии или в думский аппарат, так что такое общение – часть подготовки профессиональных кадров.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы:
- Это ровно то, что нам важно и нужно, с точки зрения формирования обратной связи. Есть учебники, есть программы, а есть реальная жизнь, которая сегодня здесь.
И общение в таком ключе будет продолжаться, кроме того, есть практика думских уроков, когда депутаты встречаются не только со студентами, но и со старшеклассниками пермских школ.
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