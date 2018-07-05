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Парк отдыха Балатово ждут значительные изменения
Сегодня крайний день, когда все незаконные аттракционы и кафе в пермском парке Балатово должны были ликвидировать. Незаконными они стали не сразу, а лишь когда попали в единый реестр самовольных построек. Теперь, с одной стороны, уверены власти, посетители парка будут в большей безопасности, с другой – у людей исчезли аттракционы в шаговом доступе.
От детского гидрозорба – это когда ребенок в прозрачном шаре катается по воде – остался лишь пустырь. Это итог демонтажа незаконно и самовольно установленных аттракционов в Балатовском парке. Екатерину Андрееву вместе с сыном Макаром этот факт, как ни странно, совсем не беспокоит, а вот к качеству здешних развлечений есть вопросы.
Екатерина Андреева:
- К сожалению, не совсем устраивает его благоустройство. Плохие дорожки, плохое освещение, детям поиграть, если честно, вообще негде.
Центральный парк культуры и отдыха Балатово был основан в 1967 году. На старых фотографиях – карусель типа «ракета» сейчас бы вызвала только усмешку, но тогда это был космос. От прежнего здесь почти ничего не осталось, да и от нынешнего в скором времени тоже. Помимо аттракционов под снос также попали кафе и «летник». Отдыхающие и предприниматели с решением городских властей не согласны.
- В администрацию района писали, главе город написали – хотя бы доработать до конца, потом мы сами уйдем.
Новая концепция парка была разработана институтом планирования пространства, пока всё на бумаге и всё ещё может поменяться.
- Спортивная зона. Это не экстрим парк, потому что высоты небольшие, с другой стороны можно полазить подросткам.
Никаких жилых домов и торговых центров. Главная задача специалистов – вписать место для отдыха, развлечений, занятия спортом в природный ландшафт. Примеры уже есть – это «Золотые пески» неподалеку от парка развлечений Балатово.
Елена Ермолина, директор МКУ «Институт территориального планирования»:
- Где-то по состоянию на сентябрь мы зайдем в градсовет для обсуждения этого проекта. Сейчас идет активное обсуждение с функциональными органами, с жителями города Перми. И затем Управление внешнего благоустройства будет заходить в парк для проектирования.
По данным статистики, в краевой столице более стони различных парков, садов, и скверов.
Пермь местами для массового отдыха не обделена, но таких, как Парк Горького, немного. Здесь аттракционы и для детей, и для взрослых. Но с учетом того, что альтернативы нет, очереди, которые даже есть и в будний день, станут еще больше.
Но, что называется, клин светом на Горьковском парке не сошелся. А Балатовский парк лишь часть лесного массива, где помимо аттракционов есть, где разгуляться.
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