← Специальный репортаж о рабочей поездке губернатора Пермского края в Кунгур
«Натали Турс» аннулировал все оплаченные путевки
Российский туроператор «Натали Турс» аннулировал все оплаченные путевки до 30 сентября. В Перми договоры с этим туроператором заключили около сотни туристов. Речь идет о чартерных рейсах в четыре страны – Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Среди причин названы финансовые трудности – в СМИ появилась информация, что компания задолжала зарубежным партнерам десятки миллионов долларов.
В пермской туристической гильдии уверяют, тревогу бить рано – все туристы были застрахованы, да и за годы работы «Натали Турс» зарекомендовал себя как добросовестный участник рынка.
Елена Елагина, исполнительный директор Пермской туристической гильдии:
- Они могут связаться со своими турагентами. Я думаю, что там или перебронируют тур, или подскажут, как вернуть деньги. Это без всяких проблем должно происходить. Если все-таки они обнаружат, что туроператор признан официально банкротом, в этом случае туристы могут рассчитывать на страховые выплаты, писать заявления – это тоже могут подсказать в турфирмах. Страховых выплат, страхового обеспечения достаточно – это законопослушный туроператор.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Специальный репортаж о рабочей поездке губернатора Пермского края в Кунгур
Пермское суворовское училище расширяется
На пермской эспланаде начались бесплатные занятия по кроссфиту
На улице Куйбышева в Перми разрушается очередной жилой дом
Полиция ищет «минёров» детского сада
В Пермском крае возможны ливни и крупный град
Дягилевский фестиваль сможет двигать вперед экономику Пермского края
Четверо пермяков получили звание Заслуженный артист РФ
В Пермском крае развивается формат «smart-city»
Пропавшая девушка и ее друг найдены живыми и здоровыми
Добавить комментарий: