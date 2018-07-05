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«Натали Турс» аннулировал все оплаченные путевки

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Российский туроператор «Натали Турс» аннулировал все оплаченные путевки до 30 сентября. В Перми договоры с этим туроператором заключили около сотни туристов. Речь идет о чартерных рейсах в четыре страны – Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Среди причин названы финансовые трудности – в СМИ появилась информация, что компания задолжала зарубежным партнерам десятки миллионов долларов.

В пермской туристической гильдии уверяют, тревогу бить рано – все туристы были застрахованы, да и за годы работы «Натали Турс» зарекомендовал себя как добросовестный участник рынка.

Елена Елагина, исполнительный директор Пермской туристической гильдии:

- Они могут связаться со своими турагентами. Я думаю, что там или перебронируют тур, или подскажут, как вернуть деньги. Это без всяких проблем должно происходить. Если все-таки они обнаружат, что туроператор признан официально банкротом, в этом случае туристы могут рассчитывать на страховые выплаты, писать заявления – это тоже могут подсказать в турфирмах. Страховых выплат, страхового обеспечения достаточно – это законопослушный туроператор.

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 05.07.2018 в 09:13 в рубрике - Вести Пермь

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