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Специальный репортаж о рабочей поездке губернатора Пермского края в Кунгур

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В рамках рабочей поездки в Кунгур губернатора Пермского края Максима Решетникова прошел Совет глав муниципальных образований, на котором обсудили реализацию программы по формированию комфортной городской среды.

Антон Нагибин

Метки: в Пермском крае, Власть, Экономика

Опубликовано: 05.07.2018 в 09:09 в рубрике - Вести Пермь

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