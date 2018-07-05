Специальный репортаж о рабочей поездке губернатора Пермского края в Кунгур
В рамках рабочей поездки в Кунгур губернатора Пермского края Максима Решетникова прошел Совет глав муниципальных образований, на котором обсудили реализацию программы по формированию комфортной городской среды.
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