Пермское суворовское училище расширяется. За ходом строительства новых корпусов накануне следили на уровне заместителя министра обороны России. В том числе планируется увеличить прием новых воспитанников.

Для Антона Белякова из подмосковного города Лобня это последнее испытание на вступительных экзаменах в Пермское военное суворовское училище. В семье были военные, решил пойти по их стопам. Математика – это один из основных предметов для будущих «ракетчиков».

Антон Беляков, абитуриент, г. Лобня Московская область:

- Просто люблю военную тематику. С первого класса хотел поступить в Суворовское.

Как проходят вступительные экзамены и где будут жить студенты – сегодня увидел заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. На территории Пермского военного суворовского училища идет масштабная стройка – уже в сентябре здесь будет сдан новый медицинский и спальный корпуса, которые так необходимы.

Владимир Кривошеев, начальник отделения материального обеспечения Пермского суворовского военного училища:

- У нас уже в несколько стесненных условиях проживает один набор. Это здание нам крайне необходимо. И на следующий год нам понадобится еще один спальный корпус уже на 160 мест.

Спальный корпус в Пермском суворовском военном училище – сегодня один из самых важных строительных объектов. Уже возведена коробка, ведутся внутренние отделочные работы. Срок сдачи этого объекта – сентябрь 2018 года.

Пермское военное суворовское училище сегодня часть единственного в России образовательного кластера, для подготовки будущих специалистов ракетных войск стратегического назначения. Уже законченный вид учебное заведение приобретет к концу 2019 года.

Тимур Иванов, заместитель министра обороны Российской Федерации:

- Также мы обсудили план развития, который предусматривает строительство комплексных зданий – спортивных сооружений. Это бассейн, каток, это дополнительный легкоатлетический зал. И на будущий год мы запланировали реконструкцию еще одного общежития спального корпуса, чтобы общая емкость позволяла размещать 560 курсантов.

Ну а в этом году уникальное военное училище произвело первый выпуск в истории постсоветской России. 77 будущих военных из 17 регионов России получили аттестаты об основном и общем образовании. Ну а дальше – поступление в вузы страны.