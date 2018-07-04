Новости культуры. Пермь. Выпуск от 04.07.2018 г.
Новости культуры. Пермь. Сегодня в выпуске:
-три юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия Башмета;
- вКудымкарском районе прошёл фестиваль «Иньвенские зори»;
- "Театральная бессонница" в Пермском ТЮЗе.
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