Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Кот, брошенный в аэропорту «Большое Савино», обрел новых хозяев

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 04.07.2018 г.

смотреть видео

Новости культуры. Пермь. Сегодня в выпуске:

-три юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия Башмета;

- вКудымкарском районе прошёл фестиваль «Иньвенские зори»;

- "Театральная бессонница" в Пермском ТЮЗе.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

Опубликовано: 04.07.2018 в 15:28 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Кот, брошенный в аэропорту «Большое Савино», обрел новых хозяев

Плата за «сточные воды» - это не плата за дождь!

Партия «Единая Россия» переходит на проектное управление по всей стране

В трамваях и троллейбусах Перми заработала бесконтактная система оплаты

В Перми открыли благотворительный детский сад

Часть моста через реку Сюзьва вновь закрыта на капитальный ремонт

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 03.07.2018 г.

Пермь готовится к проведению чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов

Прикамские гребцы - первые на Первенстве ПФО

В Пермском крае подписано соглашение о сотрудничестве с ФАС


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Кот, брошенный в аэропорту «Большое Савино», обрел новых хозяев

Обратите внимание

в Перми

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 04.07.2018 г.

Новости культуры. Пермь. Сегодня в выпуске: - три юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия Башмета ; - в Кудымкарском районе прошёл фестиваль Иньвенские зори ; - Театральная бессонница в Пермском ТЮЗе.
04.07.2018 в 15:28

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

Более 800 детей примут участие в спартакиаде летних лагерей Пермского края

4 июля в Спортивном комплексе имени В.П. Сухарева в Перми в легкоатлетическом манеже состоится III Спартакиада детских оздоровительных лагерей Пермского края.
04.07.2018 в 13:33

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Радио

В Перми начинаются бесплатные тренировки по кроссфиту

С 4 июля на эспланаде в Перми начинаются бесплатные тренировки по кроссфиту. Для занятий на участке у здания Заксобрания будет все необходимое: штанги, гири, функциональная рама и т.
04.07.2018 в 13:23

Метки: в Перми, Спорт, Общество, Радио

«Молот-Прикамье» расправился со всеми долгами

Пермский хоккейный клуб Молот-Прикамье, наконец, расправился со всеми долгами и начинает подготовку к играм в новом сезоне.
04.07.2018 в 13:19

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Радио

В Перми стартовал конкурс профмастерства молодых специалистов социальной сферы, работающих с семьями с детьми

В Перми стартовал 1 этап конкурса профессионального мастерства молодых специалистов социальной сферы, работающих с семьями с детьми.
04.07.2018 в 13:04

Метки: в Перми, Общество

В России

Рачик Петросян: нарушение антимонопольного законодательства недопустимо, как со стороны органов власти, так и бизнес-сообщества

Пермь с рабочим визитом посетил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
04.07.2018 в 12:35

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика, Власть

Плата за «сточные воды» - это не плата за дождь!

В Кунгуре поставлена точка в истории непонимания. Напомним, скандал здесь возник после заявления сотрудников водоканала о том, что новая графа в квитанции «Сточные воды» – это деньги, которые люди платят за дождь.
04.07.2018 в 09:29

Метки: в Пермском крае, В России, Общество

Партия «Единая Россия» переходит на проектное управление по всей стране

Всего заявлено 14 федеральных проектов, которые охватывают все сферы жизни в регионах. У каждого направления есть свой руководитель, отвечающий за исполнение и связь с населением.
04.07.2018 в 09:20

Метки: в Пермском крае, Общество, Экономика, В России

Три юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия Башмета

Три юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия Башмета.Это будет новый, расширенный состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2018-2020 годов.
03.07.2018 в 14:22

Метки: в Перми, В России, Культура

Гость студии Павел Подкладов

В Пермском театре У М оста в октябре пройдет третий по счету Международный фестиваль Мартина МакДонаха.
03.07.2018 в 13:25

Метки: в Перми, В России, Культура, В мире, ИНТЕРВЬЮ

Лента новостей RSS каналы

Фестиваль «Иньвенские зори» прошел в пятый разФестиваль «Иньвенские зори» прошел в пятый раз

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 04.07.2018 г.Новости культуры. Пермь. Выпуск от 04.07.2018 г.

Более 800 детей примут участие в спартакиаде летних лагерей Пермского краяБолее 800 детей примут участие в спартакиаде летних лагерей Пермского края

Губернатор Пермского края совершил рабочую поездку в КунгурГубернатор Пермского края совершил рабочую поездку в Кунгур

В Перми начинаются бесплатные тренировки по кроссфитуВ Перми начинаются бесплатные тренировки по кроссфиту

«Молот-Прикамье» расправился со всеми долгами«Молот-Прикамье» расправился со всеми долгами

В Перми стартовал конкурс профмастерства молодых специалистов социальной сферы, работающих с семьями с детьмиВ Перми стартовал конкурс профмастерства молодых специалистов социальной сферы, работающих с семьями с детьми

Пермский ТЮЗ представил последнюю премьеру сезонаПермский ТЮЗ представил последнюю премьеру сезона

Рачик Петросян: нарушение антимонопольного законодательства недопустимо, как со стороны органов власти, так и бизнес-сообществаРачик Петросян: нарушение антимонопольного законодательства недопустимо, как со стороны органов власти, так и бизнес-сообщества

В Кудымкарском районе прошел фестиваль Чудь КарВ Кудымкарском районе прошел фестиваль Чудь Кар

Гость студии Дарья ЭйсфельдГость студии Дарья Эйсфельд

Гость студии Игорь МалыхГость студии Игорь Малых

Кот, брошенный в аэропорту «Большое Савино», обрел новых хозяевКот, брошенный в аэропорту «Большое Савино», обрел новых хозяев

Плата за «сточные воды» - это не плата за дождь!Плата за «сточные воды» - это не плата за дождь!

Партия «Единая Россия» переходит на проектное управление по всей странеПартия «Единая Россия» переходит на проектное управление по всей стране

В трамваях и троллейбусах Перми заработала бесконтактная система оплатыВ трамваях и троллейбусах Перми заработала бесконтактная система оплаты

В Перми открыли благотворительный детский садВ Перми открыли благотворительный детский сад

Часть моста через реку Сюзьва вновь закрыта на капитальный ремонтЧасть моста через реку Сюзьва вновь закрыта на капитальный ремонт

«Вести-Кудымкар». Выпуск от 03.07.2018 г.«Вести-Кудымкар». Выпуск от 03.07.2018 г.

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 03.07.2018 г.Новости культуры. Пермь. Выпуск от 03.07.2018 г.

Три юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия БашметаТри юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия Башмета

Трудотерапия за коммунальные долгиТрудотерапия за коммунальные долги

Июль объявлен месяцем депутатских каникул в КудымкареИюль объявлен месяцем депутатских каникул в Кудымкаре

В Перми разработали новую транспортную модель городаВ Перми разработали новую транспортную модель города

У прикамского омбудсмена появится своё изданиеУ прикамского омбудсмена появится своё издание

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную