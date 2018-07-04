Кот, брошенный в аэропорту «Большое Савино», обрел новых хозяев

Кот, брошенный прежними хозяевами в пермском аэропорту «Большое Савино», сегодня обрел новых. Питомца отдали в хорошие руки только после обещания заботы и хорошей жизни. Напомним, кота обнаружили сотрудники ветеринарной клиники, очевидно, в самолет его не пустили.

- Пожалуйста, берегите его, заботьтесь о его здоровье.

Кажется, почувствовав, что его снова любят и теперь уж точно никогда не бросят, кот с легкостью идет на руки к своей новой хозяйке Наталье. Хотя еще день назад на передержке в ветеринарной клинике людей он опасался и выглядел бесконечно несчастным.

Наталья Светлакова:

- Будем дружно жить, любить, баловать. Потому что после таких переживаний надо нам только все положительное, хорошее. Старым хозяевам не отдадим, причины, конечно, всякие бывают, но животное – это животное.

Вместе с новым домом сегодня хвостатый получил и новую кличку – Савелий. В честь «Большого Савино». В аэропорту брошенное животное подобрали неравнодушные люди. Четыре часа кот провел в душной переноске под палящим солнцем, – говорят ветеринары. Удивительно, что за это время оставленной сумкой не заинтересовалась служба безопасности пермского аэровокзала.

Несчастное животное, словно мусор, оставили прямо возле урны на выходе из аэропорта. Каким рейсом улетели нерадивые хозяева, сейчас сказать сложно. Информацию о том, почему усатого пассажира не пустили на борт, авиакомпания не разглашает. Но причин могло быть всего две – отсутствие билета либо документов.

Вместе с котом были выброшены и его вещи – лоток, плед, миски и даже расческа с шампунем. По всей видимости, семья собиралась в отпуск. Забыли о главном – чтобы путешествовать, животному тоже нужен паспорт.

Анна Нохрина, врач-ветеринар:

- В паспорте указано, кто хозяин, все отметки, когда животное было вакцинировано, когда глистогонили, чем.

Все подробные инструкции, как перевозить животных, расписаны на сайтах авиакомпаний. В каждой стране существуют свои правила ввоза. В России на внутренних рейсах хозяин должен не позднее, чем за 36 часов до вылета предупредить перевозчика о своем спутнике. Между тем, «оставление в опасности» животного можно расценивать как преступление.

Анатолий Пешков, юрист:

- Прецеденты есть по привлечению к ответственности людей за неправильное обращение с животными. Вообще законодательство устанавливает два вида ответственности: административную в виде штрафов и уголовную.

Уголовная наступила бы в том случае, если бы Савелий жару не выдержал. Но к счастью, кот сейчас здоров и отправляется домой знакомиться с новыми друзьями – у Натальи есть рыбки и еще одна кошка Ася.