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Плата за «сточные воды» - это не плата за дождь!

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В Кунгуре поставлена точка в истории непонимания. Напомним, скандал здесь возник после заявления сотрудников водоканала о том, что новая графа в квитанции «Сточные воды» – это деньги, которые люди платят за дождь. Вроде дождевая вода тоже попадает в канализацию, и кому-то надо за нее платить. Разъяснять реальное положение дел пришлось на специальной встрече с горожанами.

Кажется, в такую жаркую погоду освежающему дождю остается только радоваться. Но не в Кунгуре. Здесь дождевая вода вызвала возмущение почти всего города.

Ведь за дождь, судя по квитанциям, которые начали присылать в марте, кунгуряки должны платить. Именно так поняли трактовку новой графы «Сточные воды» жители дома на Транспортной, 1Б.

Любовь Подосенова, житель г. Кунгура:

- Никакая не канализация. Это дождь! У нас ведь есть водоотведение, где за холодную воду платим – там водоотведение.

По сути, вода с крыш стекает здесь прямо на улицу в короб для мытья обуви. Когда тот переполняется – уходит на улицу.

Наталья Поначева, житель г. Кунгура:

- Это должно ведь идти в канализацию, если мы оплачиваем, они сейчас с нас берут.

Объяснить жителям, как обстоят дела на самом деле, сегодня взялась местная управляющая компания. Как выяснилось, речь идет об оплате статьи расходов за общедомовое имущество. Под понятием «Сточные воды» подразумевают воду, которая берется из сети водоснабжения, то есть из-под крана, и используется на общедомовые нужды.

Андрей Попов, представитель УК «Новый дом»:

- Тот же бойлер, та же система отопления – она относится к общедомовому имуществу. После работы она сливается в сеть канализаций.

Как пояснили сегодня людям, новая графа уже есть в некоторых городах России. В Прикамье она появилась в феврале, как только Региональная служба по тарифам утвердила расчет объема сточных вод.

Наталья Пономарева, начальник экономического отдела управления городского хозяйства администрации г. Кунгура:

- Ранее у жилищно-коммунальной сферы края не было таких полномочий, потому что не было нормативов, установленных Региональной службой по тарифам. С введением норматива эта строка появилась в квитанции.

Плату за новую услугу будут начислять круглый год. Но изменить цифру в новой графе можно. Для этого нужно вовремя сдавать показания счетчиков, экономнее и бережнее относиться к воде и следить за состоянием коммунальных сетей.

Марина Печенова

Метки: в Пермском крае, В России, Общество

Опубликовано: 04.07.2018 в 09:29 в рубрике - Вести Пермь

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